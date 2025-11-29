Janina Ymeri, pjesë e listës së LDK-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit
Kreu i Lidhjes Demokratike te Kosovës, Lumir Abdixhiku ka njoftuar se ekspertja e energjisë, Janina Ymeri do të jetë pjesë e listës së LDK-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Përmes një njoftimi, Abdixhiku shkroi se Janina Ymeri është shembulli më i qartë i aktivistes politike të kohës sonë.
“Si veprimtare e LDK-së, ajo ka ngritur zërin kundër mafias energjetike dhe ka ekspozuar milionat e qytetarëve të Kosovës që përfunduan në llogaritë e Vuk Hamovicit, të birit të ish-shefit të Armatës Jugosllave, Rade Hamovic. Vukvendosje – siç i dha epitet me të drejtë ajo, shërfaqë më së miri mashtrimin popullist që ndodhë sot. Njërën dorë të shtrirë tek mafia energjetike dhe milionat e popullit të Kosovës që shkojnë aty( tjetrën me gisht ndaj patriotëvë të vendit për tradhëti. Trushpëlarja kështu duket”, shkroi Abdixhiku.
“LDK është shtëpia e njerëzve të tillë; të drejtë, të guximshëm, profesionalë. Njerëzve që nuk e përdorin politikën për vete, por për vendin. Prandaj jam i lumtur t’ju njoftoj se Janina Ymeri do të jetë pjesë e listës sonë për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ajo ka treguar se si duket aktivisti i vërtetë: me fakte, me integritet dhe me vizion për një shtet ligjor”, shkruhet ndër tjerash në postimin e Abdixhikut.