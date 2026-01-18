Janina Ymeri: KEK më bllokoi në Facebook pas kritikave për prodhimin e energjisë, kjo është stretegji e pushtetit

Deputetja e zgjedhur e LDK-së, Janina Ymeri, ka bërë të ditur se faqja zyrtare e KEK-ut në Facebook i ka bllokuar qasjen pas një postimi kritik. Ajo ka thënë se në reagimin e saj kishte renditur, siç u shpreh, disa të pavërteta dhe fakte lidhur me prodhimin e energjisë në KEK. Sipas Ymerit, ky veprim…

18/01/2026 18:14

Deputetja e zgjedhur e LDK-së, Janina Ymeri, ka bërë të ditur se faqja zyrtare e KEK-ut në Facebook i ka bllokuar qasjen pas një postimi kritik.

Ajo ka thënë se në reagimin e saj kishte renditur, siç u shpreh, disa të pavërteta dhe fakte lidhur me prodhimin e energjisë në KEK.

Sipas Ymerit, ky veprim përfaqëson një strategji të pushtetit për të shmangur ballafaqimin me fakte.

