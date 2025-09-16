James Rubin “tallet” pak me Prokurorinë e Speciales: Më pëlqen postimi

16/09/2025 11:52

James Rubin është dëshmitari i Mbrojtjes në Hagë i cili dje dhe sot po vazhdon deklarimin në kuadër të akuzave që iu janë bërë ish-krerëve të UÇK-së.

Rubin është i thirrur si dëshmitarë nga Mbrojtja e Hashim Thaçit.

Sot derisa po i bëheshin pyetje nga ekipi i prokurorëve, atij iu shfaq edhe një fotografi e realizuar me Artan Behramin, ish këshilltarin e Thaçit.

Me këtë rast ai është pyetur nëse e njeh Behramin dhe si e njeh atë.

Rubin zgjodhi që të tregoj se nuk i kujtohet Behrami apo kjo fotografi.

“Me sa i takon Behrami nuk më kujtohet, shqiptarët e Kosovës më kërkojnë fotografi, përpiqem të jem miqësor. Kërkoj ndjesë por nuk më kujtohet. Nëse nuk është zyrtar i qeverisë së Kosovës nuk më kujtohet. Postimi më pëlqen meqë ra fjala, ku falënderohet Rubin dhe presidenti për lirinë”, tha ai./Lajmi.net/

