​James Rubin rikthehet në Ballkan, shmang Kosovën dhe Serbinë I dërguari special dhe koordinatori për Qendrën Globale të Angazhimit James P. Rubin do të vizitojë për 4 ditë Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, ai nuk do të ndalet në Kosovë dhe Serbi. Departamenti i Shtetit njofton se ai do të udhëtojë nga data 10-14 prill në Podgoricë, Shkup, dhe Tiranë.…