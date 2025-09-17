James Rubin largohet nga Gjykata Speciale e Hagës pasi dëshmoi tri ditë radhazi në rastin Thaçi dhe të tjerët

Ish ndihmës sekretari i shtetit amerikan, James Rubin ka përfunduar sot dëshminë e tij tre ditore në Gjykatë Speciale të Hagës. Ai ka qenë dëshmitar mbrojtës i Thaçit në rastin Thaçi dhe të tjerët. Kosovapress ka publikuar një video ku Rubin shihet të largohet nga Gjykata Speciale e Hagës.

17/09/2025 11:14

Ish ndihmës sekretari i shtetit amerikan, James Rubin ka përfunduar sot dëshminë e tij tre ditore në Gjykatë Speciale të Hagës.

Ai ka qenë dëshmitar mbrojtës i Thaçit në rastin Thaçi dhe të tjerët.

Kosovapress ka publikuar një video ku Rubin shihet të largohet nga Gjykata Speciale e Hagës.

