James Rubin largohet nga Gjykata Speciale e Hagës pasi dëshmoi tri ditë radhazi në rastin Thaçi dhe të tjerët
Ish ndihmës sekretari i shtetit amerikan, James Rubin ka përfunduar sot dëshminë e tij tre ditore në Gjykatë Speciale të Hagës. Ai ka qenë dëshmitar mbrojtës i Thaçit në rastin Thaçi dhe të tjerët. Kosovapress ka publikuar një video ku Rubin shihet të largohet nga Gjykata Speciale e Hagës.
