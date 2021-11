James Blunt flet sërish për luftën në Kosovë, thotë se e “ndaloi Luftën e Tretë Botërore”

Blunt këtë të diel në “BBC Radio 5 Live” ka rikthyer sërish një moment kur si ushtar kishte menduar se do të niste “Luftën e Tretë Botërore”.

Gjatë luftës në Kosovë Blunt ishte udhëheqës i forcave të Ushtrisë Britanike në Kosovë, dhe gjatë futjes në Prishtinë ai udhëhiqte me mbi 30 mijë ushtarë. Në kohën kur ushtria e NATO-s kërkonte kontrollin e aeroportit të Prishtinës, atje ndodheshin vetëm forcat ruse.

”Më është dhënë komanda e drejtpërdrejtë për të mposhtur rreth 200 rusët që ishin atje”, thotë Blunt.

Kjo situatë ishte e papranueshme për liderët e NATO-s, dhe ata urdhëruan Blunt, që të rimerrte në kontrollin e tyre aeroportin, por ai u përgjigj: “se nuk ishte i gatshëm të fillonte Luftën e Tretë Botërore” dhe pas pak, sipas tij,”urdhri fatmirësisht u tërhoq”.

“Unë isha oficeri kryesor me trupën time të njerëzve pas nesh. Ushtarët direkt pas meje ishin nga Regjimenti i Parashutës, kështu që ata janë padyshim lojë për luftë”.

“Urdhërimi i drejtpërdrejtë [që] erdhi nga gjenerali Uesli Klark ishte për t’i mposhtur ata. U përdorën fjalë të ndryshme që na dukeshin të pazakonta. Fjalë të tilla si “shkatërroj” dolën në radio”.

Ai shtoi: “Ne kishim 200 rusë të rreshtuar duke na drejtuar armët e tyre në mënyrë agresive, që ishte… dhe ju e dini që na ishte thënë të arrinim në aeroport dhe ta kapnim atë. Dhe nëse do të kishim një pikëmbështetje atje, atëherë do ta bënte shumë më të lehtë jetën për forcat e NATO-s në Prishtinë. Pra, kishte një arsye politike për ta zbatuar këtë. Dhe pasojat praktike të atij vendimi politik do të ishin agresioni kundër rusëve”.

Kur James u pyet nëse ndjekja e urdhrit do të rrezikonte Luftën e Tretë Botërore, ai u përgjigj:

“Absolutisht. Dhe kjo është arsyeja pse ne po kërkonim udhëzimin tonë nga një gjeneral amerikan. Fatmirësisht në radio doli gjenerali Mike Jackson, fjalët e sakta të të cilit në atë kohë ishin: “Unë nuk do t’i bëj ushtarët e mi përgjegjës për fillimin e Luftës së Tretë Botërore” dhe na tha pse nuk duhet të heqim dorë nga rruga”.

“Dhe pas disa ditësh rusët atje thanë: “Prisni, ne nuk kemi ushqim dhe ujë. A mund ta ndajmë aeroportin me ju?’”

James tha se nëse gjenerali Jackson nuk do ta kishte bllokuar urdhrin, ai do të kishte refuzuar atë urdhër edhe nëse ky refuzim do të paraqiste rrezik për të në një gjykatë ushtarake.