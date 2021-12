James arrin shifrën e 36,000 pikëve – gjithnjë e më afër kreut në listën e koshashënuesve më të mirë

Lebron James ishte i papërmbajtshëm ku realizoi ‘triple-double’ me 32 pikë, 11 kërcime e 11 asistime.

Me pikën e shënuar të 31-të, James arriti në shifrën e 36,000 pikëve të realizuara në NBA.

36,000 points later, @kingjames is still going strong 👑 pic.twitter.com/qbig7xWTnn

Me këtë shifër, ai u bë lojtari i tretë në histori të NBA me 36,000+ pikë të realizuara, duke i’u bashkuar Karl Malones (36,928) dhe liderit të pikëve Kareem Abdul-Jabbar (38,387).

Congratulations to LeBron James ( @KingJames ) of the @Lakers on becoming the third player in NBA history to eclipse 36,000 points scored 👑 pic.twitter.com/6OdM7Vk5dG

Në moshën 36-vjeçare, James është lojtari më i ri që e prek këtë shifër.

King James is the youngest ever to reach 36K career points 👑

Në fakt, James është basketbollisti më i ri që ka shënuar nga 1,000 deri në 36,000 pikë.

LeBron reached 3️⃣6️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ points last night.

From 1,000 all the way up to 36,000 points, James is the youngest to reach every thousand-point milestone 👑

Per @ESPNStatsInfo

He’s also just the third player to reach 36,000 after Kareem and Karl Malone

pic.twitter.com/rv8X7IaPz7

— Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) December 29, 2021