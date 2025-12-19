“Jam penduar për disa gjëra që i kam thënë, s’jam ashtu”, Labi pas akuzave se ka bërë fëmijë me një serbe
ShowBiz
Banori i shtëpisë më të madhe në vend, Labi, ka folur rreth akuzave që Labinoti ia ka hedhur atij.
Labinoti e ka akuzuar Labin se ka bërë fëmijë më një serbe, derisa ky i fundit u prek shumë.
Megjithatë, Klodi i tha se Labinoti ka vepruar njëjtë si Labi në rastin e Elijonës, kur solli informacione nga jashtë për familjen e saj.
“Jam penduar për disa gjëra që i kam thënë”, u shpreh Labi ndër të tjera.