“Jam me fat që jam gjallë”, Selena Gomez flet për problemet shëndetësore Selena Gomez ndihet mirënjohëse që është gjallë pas problemeve të saj shëndetësore. Aktorja 30-vjeçare me famë botërore ka folur për betejat e saj shëndetësore shumëvjeçare në dokumentarin e saj “My Mind and Me”, duke pranuar se tani është gjithçka në rregull. Në një sekuencë nga dokumentari, Selena – e cila ka luftuar me ankthin dhe…