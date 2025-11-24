“Jam krenar me ty” – Babai i Elijonës shfaqet me mesazh për të bijën

ShowBiz

24/11/2025 23:57

Sonte Elijona e pati një video-mesazh nga babai dhe vëllai i saj.

Babai i Elijonës i ka përshëndetur të gjithë produksionin e Big Brother VIP Kosova 4 dhe banorët e tjerë, por veçanërisht tha se e përshëndet vajzën e tij për të cilën tha se e bënë krenar.

“Dua t’i them, Elijona të dua shumë, jam shumë krenar me ty e ke mbajtur premtimin shpresoj që ta mbash deri në fund premtimin që ma ke dhënë para se të hysh”.

“Dua të të them se babai të do shumë”, ishin fjalët që ia tha babai i vet Elijonës.

Në fund të klipit u shfaq edhe vëllai i saj duke i thënë: “Të dua Eli, forca Eli”.

