Jakupi: Besojmë se PDK do rikthehet në udhëheqje e Shtimes, në qeverisjen e Aliut, komuna është më e varfër, pa asnjë projekt madhor Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen gjatë vjeshtës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thirrur një takim me përfaqësuesit e partive politike me 5 qershor për të folur për caktimin e datës për zgjedhjet lokale. Partitë kanë filluar të mobilizohen dhe të konfirmojnë kandidatët për kryetarë nëpër komuna. Në lidhje me këtë çështje, lajmi.net…