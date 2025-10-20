Jakaj nga IKD: Kushtetuesja mund ta pezullojë dekretin e presidentes Osmani për mandatarin për formimin e Qeverisë së re

Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Naim Jakaj, tha se nëse Gjykata Kushtetuese vendos që kërkesa e Listës Serbe të merret parasysh dhe zgjedhja e nënkryetari të Kuvendit nga komuniteti serb të kthehet në pikën zero, po ashtu pezullohet edhe dekreti i presidentes e cila e ka mandatuar Albin Kurtin për formimin e Qeverisë.…

Lajme

20/10/2025 13:23

Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Naim Jakaj, tha se nëse Gjykata Kushtetuese vendos që kërkesa e Listës Serbe të merret parasysh dhe zgjedhja e nënkryetari të Kuvendit nga komuniteti serb të kthehet në pikën zero, po ashtu pezullohet edhe dekreti i presidentes e cila e ka mandatuar Albin Kurtin për formimin e Qeverisë.

Sipas tij, kjo do të ndodhte vetëm nëse Kushtetuesja vlerëson se zgjedhja e Nenad Rashiqit nënkryetar i Kuvendit nuk është kushtetuese.

‘’Nëse do të ketë një masë të përkohshme ndaj vendimit të Kuvendit për votimin e nënkryetarit nga komuniteti serb Nenad Rashiq, atëherë do të kemi pezullim të dekretit të presidentes Osmani për mandatarin e Qeverisë Kurti 3. Kjo pezullohet deri në një vendim meritor të Gjykatës Kushtetuese dhe pastaj procedura kthehet në pikën zëro duke e mandatuar sërish Kurtin për kryeministër. Pra, vetëm në rastin kur konsiderohet që zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ka qenë jo kushtetuese”, tha Jakaj për RTV21.

Artikuj të ngjashëm

October 20, 2025

Ferit Idrizi thotë se Xhafer Tahiri lidhi koalicion “krye n’vete” me...

October 20, 2025

Abdixhiku para disa ditësh: Në komuna s’ka barriera për koalicione, në...

October 20, 2025

Tetori rozë, Osmani: Është muaji kur kujtojmë se çdo betejë e...

October 20, 2025

Osmani: Vonesa e krijuar që po tentohet të krijohet nga Lista...

October 20, 2025

Basha rezervohet për ankesën e Listës Serbe, ndërhyn Haxhiu: Kuvendi është...

October 20, 2025

“Pas privimit nga jeta trupin e viktimës e mbulon me dhe,...

Lajme të fundit

Ferit Idrizi thotë se Xhafer Tahiri lidhi koalicion...

Abdixhiku para disa ditësh: Në komuna s’ka barriera...

Tetori rozë, Osmani: Është muaji kur kujtojmë se...

Osmani: Vonesa e krijuar që po tentohet të...