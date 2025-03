Jaka nga IKD: Nuk përputhen shpenzimet e partive politike me aktivitetin gjatë fushatës zgjedhore Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), ka folur lidhur me financimin e partive politike. Ai ka thënë se partitë e kanë obligim ti publikojnë raportet e pa audituara. Në bazë të asaj çfarë është shpërfaq në raportet e tyre Jaka ka thënë se vërehet që ato kanë shpenzuar mjaftë lidhur me fushatën…