Jahti gjigand i miliarderit izraelit ankorohet në Portin e Durrësit

Në portin e Durrësit është ankoruar sot jahti gjigand i miliarderit izralelit Juri Milner. Milner është aksioner në një kompani imobiliare të krijuar nga Donald Trump e që menaxhohet nga Kushner.

Jahti ka një ekuipazh të dedikuar prej 43 marinarësh, të cilët kujdesen për funksionimin e këtij jahti luksoz, teksa aty mund të qëndrojnë 30 pasagjerë.

Juri Milner ka një pasuri prej 5.9 miliardë dollarësh. Milner është aksioner në një kompani imobiliare të krijuar nga Donald Trump e që menaxhohet nga Jared Kushner.

Sipas burimeve për Report Tv jahti do të furnizohet me karburant e më pas do të vijojë turin e tij veror në të tjera destinacione.

