Jahjaga takon ish-presidentin Obama: Kosova s`ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë aleat më të madh se ShBA-në

18/09/2025 10:11

18/09/2025 10:11

Ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, po merr pjesë në një samit në ShBA.

Gjatë këtij samiti, ajo e ka takuar edhe ish-presidentin amerikan Barack Obama.

Në profilin e saj në “Facebook”, Jahjaga ka shkruar se Obamen e falënderuar për mbështetjen e jashtëzakonshme që i ka dhënë Kosovës.

“Me ftesë të The Jefferson Educational Society, sot mora pjesë në samitin global në Erie, Pensilvani, ku do te flas per adresimin e pasojave te luftes gjate mandatit tim si Presidente e Kosoves. Ne margjinat e samitit, pata nderin të takoj Presidentin Barack Obama, të cilin e falënderova për mbështetjen e jashtëzakonshme që i ka dhënë Kosovës gjatë mandatit tim, si dhe për përkushtimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj vendit tonë. Kërkova nga Presidenti Obama angazhimin e mëtejshëm në forcimin e marredhenieve ndermjet SHBA dhe Kosoves, te cilat jane sfiduar me pezullimin e dialogut strategjik se fundmi. Kerkova edhe ndihmen dhe perkrahjen e zotit Obama ne konsolidimin e shtetesise tone në arenën ndërkombëtare”, ka shkruar ajo, duke shtuar se ShBA-ja është aleati më i madh i Kosovës.

“Kosova nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë aleat më të madh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe populli amerikan. Falë këtij partneriteti, ne sot gëzojmë lirinë, pavarësinë, njohjen ndërkombëtare dhe anëtarësimin në shumë organizata botërore. Për këtë mbetemi përjetësisht falënderues”, ka thënë Jahjaga.

