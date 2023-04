Jahjaga me aftësi të mirë mbi gjuajtjen me armë: Prej 60 plumbave, me 59 kam goditur në shenjë Ish-presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka folur për të kaluarën e saj në strukturat e sigurisë gjatë një intervistë jo të zakonshme. E intervistuar nga emisioni satirik CoolNFresh ish-presidentja e vendit ka folur për aftësitë e saj në qitje me armë. “Prej 60 plumbave, unë i kam pasur 59 në shënjestrën 9 dhe 10 nga…