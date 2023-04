Jahja Kokaj: Një robot kryen punë sa 100 punëtorë

Deputeti i VV-së Jahja Kokaj në një intervistë për Lajmi.net, ka folur për teknologjinë dhe zhvillimin e saj sin ë Kosovë ashtu edhe në botë.

Ai ka thënë se nëse ne nuke cim në hap me teknologjinë ne do të mbesim prapa shumë, dhe profesionet tona duhet të jenë të orientuara me një cak të caktuar që përkojnë me zhvillimin teknologjikë.

Tutje ai ka thënë se robotët I zëvendësojnë punët e njeriut, por punët fizike. /Lajmi.net/