Jacobus: Anëtarësimi i Kosovës në BE e NATO është në horizont

Jacobus gjatë detyrës ka shërbyer në Gardën e Iowas si dhe si zëvendës kryesues i Ekipit Këshillues të NATO-s në Kosovë.

Ai ka thënë se në këto 25 vite përparimet e Kosovës kanë qenë domethënëse.

Deklarimet ai i bëri në një postim të tij në platformën X, transmeton lajmi.net.

Sipas tij, anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO janë përpara.

“Përparimet e Kosovës gjatë 25 viteve të fundit kanë qenë të rëndësishme. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe NATO janë në horizont. Më e mira nuk ka ardhur ende për Kosovën dhe Ioëa është partnere në këtë rrugëtim”, shkroi Jacobus./Lajmi.net/

Thanks to @DMRegister for update on Iowa – Kosovo partnership. Kosovo’s advancements over the last 25 years have been significant. European Union & NATO membership are on horizon. The best is yet to come for Kosovo & Iowa is a partner on this journey. #IowaInKosovo #KosovoInIowa pic.twitter.com/lFE8lV2OoS

— Todd Jacobus (@toddjacobus) September 14, 2024