Jack Smith jep dorëheqje nga pozita e kryeprokurorit të Speciales

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, ka njoftuar se Prokurori Jack Smith, ka dhënë dorëheqje si kryeprokuror i Gjykatës Speciale në Hagë.

Kështu është bërë e ditur përmes një komunikate ku është shtuar se dorëheqja është bërë si rezultat i emërimit të tij si Këshilltar Special për mbikëqyrjen e dy hetimeve penale, shkruan lajmi.net.

“Prokurori i Përgjithshëm Merrick B. Garland njoftoi sot emërimin e ish-prokurorit të karrierës së Departamentit të Drejtësisë dhe ish-kryeprokurorit për gjykatën speciale në Hagë, Jack Smith, për të shërbyer si Këshilltar Special për të mbikëqyrur dy hetime penale në vazhdim”, thuhet në njoftimin e Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së.

Komunikata e plotë:

Emërimi i një avokati special

Prokurori i Përgjithshëm Merrick B. Garland njoftoi sot emërimin e ish-prokurorit të karrierës së Departamentit të Drejtësisë dhe ish-kryeprokurorit për Gjykatën Speciale në Hagë, Jack Smith, për të shërbyer si Këshilltar Special për të mbikëqyrur dy hetime penale në vazhdim. I pari është hetimi, siç përshkruhet në dosjet gjyqësore në Distriktin e Kolumbisë, nëse ndonjë person ose subjekt ndërhyri në mënyrë të paligjshme në transferimin e pushtetit pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 ose certifikimit të votimit të Kolegjit Zgjedhor të mbajtur më 6 janar ose rreth kësaj date. E dyta është hetimi në vazhdim që përfshin dokumente të klasifikuara dhe të dhëna të tjera presidenciale, si dhe pengimin e mundshëm të atij hetimi, të referuara dhe të përshkruara në dosjet gjyqësore të paraqitura në një çështje në pritje në Distriktin Jugor të Floridës.

“Bazuar në zhvillimet e fundit, duke përfshirë shpalljen e ish-Presidentit se ai është kandidat për President në zgjedhjet e ardhshme, si dhe synimin e deklaruar të Presidentit në detyrë për të qenë gjithashtu kandidat, kam arritur në përfundimin se është në interes të publikut që të caktohet një Këshilltar Special”, tha Prokurori i Përgjithshëm Garland. “Një emërim i tillë nënvizon përkushtimin e Departamentit për pavarësinë dhe përgjegjshmërinë në çështje veçanërisht të ndjeshme. Ai gjithashtu lejon prokurorët dhe agjentët të vazhdojnë punën e tyre me shpejtësi dhe të marrin vendime të padiskutueshme, të udhëhequra vetëm nga faktet dhe ligji”.

Prokurori i Përgjithshëm deklaroi gjithashtu, “Edhe pse Këshilltari Special nuk do t’i nënshtrohet mbikëqyrjes së përditshme të asnjë zyrtari të Departamentit, ai duhet të jetë në përputhje me rregulloret, procedurat dhe politikat e Departamentit. Unë do të siguroj që Këshilltari Special të marrë burimet për ta kryer këtë punë shpejt dhe plotësisht. Duke pasur parasysh punën e bërë deri më sot dhe përvojën Prokuroriale të z. Smith, kam besim se ky emërim nuk do të ngadalësojë përfundimin e këtyre hetimeve. Burrat dhe gratë që po ndjekin këto hetime po kryejnë punën në përputhje me standardet më të larta të profesionalizmit. Nuk mund të jem më krenar për ta. Unë besoj shumë se proceset normale të këtij Departamenti mund t’i trajtojnë të gjitha hetimet me integritet. Dhe gjithashtu besoj se caktimi i një Këshilltari Special në këtë kohë është gjëja e duhur për t’u bërë. E kërkojnë rrethanat e jashtëzakonshme të paraqitura këtu. Z. Smith është zgjedhja e duhur për t’i përfunduar këto çështje në mënyrë të barabartë dhe urgjente”. /Lajmi.net/