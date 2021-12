Ja si ta zbuloni që një mashkull nuk dëshiron të ketë lidhje afatgjate me ju

Ata në fakt duan të kenë një të dashur pranë tyre, por nuk janë gati të përfshihen emocionalisht deri në fund – nuk duan dashuri dhe një marrëdhënie sipërfaqësore i kënaq, transmeton lajmi.net.

Nëse nuk dëshironi një mashkull të tillë në jetën tuaj, kushtojini vëmendje këtyre shenjave.

Ai nuk flet për të ardhmen

Nëse ai me të vërtetë dëshiron të krijojë një lidhje emocionale me ju, ai me siguri do të pyesë veten nëse mund të shihni dikë tjetër dhe ndoshta do t’ju kërkojë këtë në një moment.

Sidoqoftë, nëse ju kanë kaluar muaj që jeni takuar dhe ai nuk fillon një bisedë të tillë, ai ndoshta nuk i intereson nëse po shihni një person tjetër, sepse ai dëshiron një marrëdhënie të lirë dhe të rastësishme.

Ai është vazhdimisht i zënë

Ne të gjithë jetojmë një mënyrë jetese plot tension, por ky nuk është justifikim që dikush të mos ju dërgojë mesazhe gjatë gjithë ditës dhe t’ju pyesë se si jeni.

Gjithkush gjen kohë dhe hapësirë ​​për njerëzit për të cilët interesohet dhe ju mund ta interpretoni menjëherë këtë shenjë si një mesazh të qartë se ai nuk ka kohë për ju sepse nuk kujdeset mjaftueshëm. /Lajmi.net/