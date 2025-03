“Ja si qesh ai i pafytyri”, Valbona përlotet gjatë bisedës me Jozin Valbona është përlotur mbrëmë në shtëpinë e “Big Brother VIP 4”, gjatë një bisede me Jozin. Banori i thotë se ‘se po vuan shumë nga njerëz që nuk ia dinë vlerat dhe nuk ia kanë ditur kurrë’. Jozi e ka fjalën për Laertin, me të cilin Valbona mbrëmë ka patur një debat me të dhe…