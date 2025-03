Ja si do të duket Kuvendi pas certifikimit të zgjedhjeve të 9 shkurtit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar sot rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit të këtij viti. Me 9 vota për dhe 2 kundër, janë certifikuar këto rezultate. E para nga këto zgjedhje, ka dal Lëvizja Vetëvendosje me 42.30%. E dyta është PDK me 20.9%, pastaj LDK me 18.27% dhe AAK me 7.06%. Në faqen…