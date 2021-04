Ja përse mbajtja e “Çmimeve të Akademisë” në stacion treni nuk është e çuditshme, është magji e filmit

Këtë vit çmimet Oscars do të mbahen më ndryshe se vitet tjera.

Kur prodhuesi i Oscars, Steven Soderbergh vendosi që çmimet e 93-të të Akademisë të ndryshuara nga pandemia do të luanin më shumë si një film sesa një shfaqje televizive e çmimeve, ai ishte i vetëdijshëm për talentin e yjeve, Brad Pitt, Halle Berry, Zendaya dhe më shumë ishin gati të paraqiteshin si prezantues, USA Today.

Por regjisori i “Ocean’s 11” kishte nevojë për një vendndodhje ylli për natën më të madhe në filma (e diel, ABC në 8 EDT / PDT), duke zbritur në Los Angeles ‘Union Station’, transmeton lajmi.net.

Një qendër e trafikut aktiv Amtrak dhe rajonal për Oskaret? Actuallyshtë në të vërtetë një zgjedhje yjore pasi perlë arkitektonike ofron bukuri dhe madhështi – veçanërisht me Dhomën e Pritjes Grand dhe Sallën Historike të Biletave, ku do të zhvillohet pjesa më e madhe e ceremonisë.

Tavanet e harkuar të sallave 62 metra dhe sallat e jashtme të mbushura me pemë gjithashtu rezultojnë të dobishme për shëndetin dhe sigurinë për ngjarjen personale në mes të pandemisë COVID-19.

Mbi të gjitha, Union Station ka Tinseltown në ADN-në e saj, me një faqe IMDb të TV dhe filmave që do ta bënin The Rock xheloz.

“Ironia e duhur është përshtypja ime e parë e Union Station në madhështinë e saj fizike janë duke e parë atë në filma,” tha Soderbergh në një konferencë shtypi të shtunën. “Kjo ishte sigurisht një pjesë e arsyes që unë e propozova atë si një vend të mundshëm për shfaqjen e këtij viti”./Lajmi.net/