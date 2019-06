Bebe Rexha është njëra prej artisteve të shumta që po bëjn shqiptarët krenarë me paraqitjet në arenën ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

Por përveç përkushtimit të saj në muzikë, dimë se këngëtarja nga Dibra është shumë e lidhur edhe me familjen e saj, dhe herë pas here sjell imazhe me anëtarët e familjes.

Së fundmi këngëtarja ka publikuar një fotografi në Instastory ku shihet bashkë me të ëmën e saj Bukurje Rexhan. /Lajmi.net/