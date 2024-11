Ja kur publikohen rezultatet e para përfundimtare të regjistrimi i popullsisë Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) njofton se është caktuar data e Konferencës për shpalljen e rezultateve të para përfundimtare të Regjistrimit të Popullsisë (ReKos2024). Sipas ASK-së, shpallja e rezultateve të para përfundimtare do të bëhet me organizmin e një konference që planifikohet të mbahet më 19 dhjetor 2024. “Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)…