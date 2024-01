Ja kur do të varroset 18 vjeçari nga Podujeva që u rrah brutalisht: Familja del me njoftim Lulzim Fejzullahu, 18-vjeçari që vdiq si pasojë e plagëve të rënda të marra ditë më parë, do të varroset sot në orën 15:00. Sipas njoftimit, varrimi i tij do të bëhet te varrezat e qytetit në Podujevë. Policia njoftoi sot në raportin 24-orësh se trupi i pajetë i të riut u dërgua për obduksion në…