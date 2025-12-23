“Ja ha zemrën Albinit” – Agim Bahtiri i ‘dashuruar marrëzisht’ pas të parit të VV-së
Përkrahja e madhe ndaj liderëve të partive politike, e saktësisht ndaj të parit të VV-së, Albin Kurtit shpesh kalon suazat normale. Një situatë të tillë, e cila ka kaluar nga përkrahja në simpati e dashuri, është parë sot në një intervistë të kandidatit për deputet të kësaj partie, Agim Bahtirit. Ai në Klan Kosova e…
Lajme
Përkrahja e madhe ndaj liderëve të partive politike, e saktësisht ndaj të parit të VV-së, Albin Kurtit shpesh kalon suazat normale.
Një situatë të tillë, e cila ka kaluar nga përkrahja në simpati e dashuri, është parë sot në një intervistë të kandidatit për deputet të kësaj partie, Agim Bahtirit.
Ai në Klan Kosova e ka shprehur këtë dashuri.
“Ja ha zemrën Albinit”, ka thënë Bahtiri i cili për disa minuta fliste pa ndal mbi ato që ai i quan “suksese” të partisë së tij që udhëhiqet nga Kurti. /Lajmi.net/
Video: