“Ja ha zemrën Albinit” – Agim Bahtiri i ‘dashuruar marrëzisht’ pas të parit të VV-së

Përkrahja e madhe ndaj liderëve të partive politike, e saktësisht ndaj të parit të VV-së, Albin Kurtit shpesh kalon suazat normale. Një situatë të tillë, e cila ka kaluar nga përkrahja në simpati e dashuri, është parë sot në një intervistë të kandidatit për deputet të kësaj partie, Agim Bahtirit. Ai në Klan Kosova e…

Lajme

23/12/2025 22:36

Përkrahja e madhe ndaj liderëve të partive politike, e saktësisht ndaj të parit të VV-së, Albin Kurtit shpesh kalon suazat normale.

Një situatë të tillë, e cila ka kaluar nga përkrahja në simpati e dashuri, është parë sot në një intervistë të kandidatit për deputet të kësaj partie, Agim Bahtirit.

Ai në Klan Kosova e ka shprehur këtë dashuri.

“Ja ha zemrën Albinit”, ka thënë Bahtiri i cili për disa minuta fliste pa ndal mbi ato që ai i quan “suksese” të partisë së tij që udhëhiqet nga Kurti. /Lajmi.net/

Video:

December 23, 2025

Ushtarët e KFOR-it trajnohen me ngarkesa me litar në Kosovë

