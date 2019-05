Ja çfarë zbulon për jetën tuaj çdo vijë që ndodhet në dorë

Lexoni më poshtë për të mësuar se si të lexoni pëllëmbën tuaj dhe cilat linja mund të jenë të rëndësishme për të ardhmen … këto këshilla mund të mbajnë çelësin për të parashikuar jetën tuaj, transmeton Living.

Referojuni imazhit të artikullit që të identifikoni linjat:

Linja e Zemrës: Kjo linjë ka gjithçka që ka të bëjë me jetën tuaj të dashurisë. Një linjë e shkurtër tregon se nuk jeni një person që i kushtoni shumë rëndësi dashurisë. Një linjë e gjatë me onde nënkupton se jeni njerëz të qetë në rrjedhshmërinë e marrëdhënieve dhe i trajtoni ato mirë. Një vijë e drejtë e zemrës thotë se ata i afrohen dashurisë me logjikë dhe racionalizmin, dhe një vijë zemre e lakuar do të thotë se do të jeni shumë të dashuruar!

Linja e kokës: Linja e kokës lidhet me mendjen tuaj dhe përfaqëson inteligjencën që keni. Një vijë e shkurtër e kokës mund të thotë se njeriu është më shumë fizik sesa inteligjent, duke preferuar të ushtrojë energji me trupin dhe jo me mendjen. Një linjë e gjatë dhe e qëndrueshme e kokës tregon një njeri mendimtar filozofik dhe të qartë. Nëse linja e kokës është e valëzuar, kjo mund të nënkuptojë se keni vështirësi në përqendrim dhe një vijë e drejtë e kokës është një çelës që jeni realist për jetën.

Linja e Jetës: Kjo linjë e famshme njihet shpesh si “vija e fatit”. Por me gjithë qëndrueshmërinë e besimit, vija e jetës nuk tregon se sa kohë do të jetoni! Përkundrazi, ajo përfaqëson karakterin tuaj dhe ngjarjet kryesore të jetës. Një linjë e gjatë dhe e thellë nënkupton se ju jeni të fortë dhe jeni të sigurtë për veten, ndërsa një më e shkurtër mund të tregojë se ju jeni lehtësisht të ndikueshëm nga të tjerët. Mos u shqetësoni nëse ka një pushim në vijën e jetës … kjo nuk do të thotë vdekje! Përkundrazi, tregon një ndryshim të madh në jetë.

Linja e fatit: Nëse linja juaj e fatit është e thellë, kjo mund të nënkuptojë që jeta juaj ndikohet shumë nga fati. Ndërsa nëse është e cekët ju do të merrni vendime të vetëdijshme për të mos lejuar “fatin” të sundojë. Nëse ka shumë hapa në vijën tuaj të fatit, do të thotë që do të përjetoni shumë ndryshime në jetën tuaj!

Linjat e Udhëtimit: Linjat e udhëtimit konsiderohen si linja “të vogla” dhe në bazë të thellësisë dhe gjatësisë së tyre mund të tregojnë dëshirën tuaj për të vizituar vende të huaja (aq më të thella dhe më të gjata janë më e theksuar dëshira). Një linjë udhëtimi që ndërthuret me një vijë të jetës mund të tregojë se do të bëni një udhëtim të bazuar në shëndetin tuaj ose që gjendja juaj fizike mund të ndikohet nga udhëtimet.