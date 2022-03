Ja çfarë po festohet në familjen e Arbana Osmanit

Moderatorja shqiptare ka filluar ditën me urime për një person të shtrenjtë në jetën e saj, shkruan lajmi.net.

Djali i saj Joni feston ditëlindjen ndaj s’kishte si të mungonte urimi i saj.

Ajo postoi disa foto me të duke treguar disa nga momentet më të bukura që kanë kaluar së bashku.

View this post on Instagram A post shared by Arbana Osmani (@arbanao)

“Dita me e bukur e jetes sime ka qene kur linde ti o Joni❤️ Dhe cdo ditë pas saj akoma me e bukur me ty; Je lumturia ime dhe shpirti më i pastër që ekziston; Gëzuar ditëlindjen travel buddy, can’t wait to show you the world❤️ Mama”, ka shkruar Arbana sipër imazheve.

Ndryshe, Joni është fëmija i parë nga martesa e saj e kaluar, teksa tani me Eduartin ka një djalë dhe është në pritje të një vajze./Lajmi.net/