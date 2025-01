Izraeli thotë se sot do të miratohet marrëveshja për armëpushim dhe pengje Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se është arritur marrëveshja për kthimin e pengjeve që mbahen në Rripin e Gazës, pasi paraprakisht deklaroi se kishte pengesa në minutën e fundit për finalizimin e një armëpushimi që do të pauzonte luftën 15-mujore. Netanyahu tha se ai do të mbledhë kabinetin e tij të sigurisë më vonë gjatë…