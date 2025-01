Izraeli thotë se nuk ka armëpushim deri ta sheh listën e pengjeve nga Hamasi Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se vendi i tij nuk do të jetë në gjendje që të ecë përpara me marrëveshjen për armëpushim në Gaza derisa ta kenë listën e pengjeve që do të lirohen. Netanyahu tha se Izraeli s’do të tolerojë shkelje të marrëveshje dhe se sipas tij “Hamasi është i vetmi…