Izraeli thotë se nuk do të godasë objektet bërthamore apo rezervat iraniane të naftës Administrata e Presidentit Biden beson se ka marrë garanci nga Izraeli se nuk do të godasë objektet bërthamore iraniane apo të naftës, ndërsa ka në plan të kundërpërgjigjet pas sulmit iranian me raketa në fillim të muajit, thanë të martën dy zyrtarë amerikanë. Qeveria amerikane beson gjithashtu se dërgimi në Izrael i një sistemi të…