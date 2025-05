Izraeli synon ta sundojë tërë Rripin e Gazës për kohë të papërcaktuar, sipas zyrtarëve

Izraeli e ka aprovuar një plan të hënën për ta uzurpuar tërë Rripin e Gazës dhe për të qëndruar në territorin palestinez për një kohë të papërcaktuar, sipas dy zyrtarëve izraelitë.

Ky plan, nëse zbatohet, do t’i zgjerojë jashtëzakonisht shumë operacionet e Izraelit në Gazë dhe me shumë gjasë do të përballet me kundërshtime të ashpra ndërkombëtare.

Ministrat e kabinetit izraelit e miratuan planin në orët e hershme të mëngjesit, disa orë pasi shefi i ushtrisë izraelite tha se ushtria po i thërriste dhjetëra mijëra ushtarë rezervistë.

Zyrtarët thanë se me këtë Izraeli synon t’i arrijë synimet e luftës për ta mposhtur Hamasin – grupin e shpallur terrorist nga SHBA dhe BE – dhe për t’i liruar pengjet që mbahen në Gazë.

Plani gjithashtu parashikon që qindra mijëra palestinezë të zhvendosen në jug të Gazës – gjë që nënkupton se me gjasë ata do të zhvendosen me forcë dhe se kriza e rëndë humanitare veçse do të përkeqësohet.

Njëri nga zyrtarët tha se plani do të zbatohet dalëngadalë për t’u dhënë mundësi përpjekjeve për arritjen e një armëpushimi dhe marrëveshjeje për lirimin e pengjeve. Të dy zyrtarët folën në kushte anonimiteti.

Izraeli u tërhoq nga Gaza në vitin 2005 pas një okupimi disa dekadësh dhe më pas e vendosi një bllokadë ndaj territorit bashkë me Egjiptin.

Kapja dhe mbase pushtimi i territorit sërish për kohë të pacaktuar jo vetëm që do t’i shuante edhe më shumë shpresat për një shtet palestinez, por do ta vendoste Izraelin brenda një popullsie thellësisht armiqësore ndaj tij dhe do të ngrinte pyetje për mënyrën se si Izraeli synon ta qeverisë territorin, veçanërisht në një kohë kur po shqyrton zbatimin e vizionit të presidentit amerikan, Donald Trump, për të marrë nën kontroll Gazën.

Prej se i dha fund armëpushimit me grupin militant Hamas në mes të marsit, Izraeli ka kryer sulme të ashpra në territor, duke vrarë qindra njerëz. Ai ka kapur pjesë të mëdha të territorit dhe tani kontrollon rreth 50% të Gazës.

Para përfundimit të armëpushimit, Izraeli i ndaloi të gjitha ndihmat humanitare për në territor, përfshirë ushqimin, karburantin dhe ujin, duke shkaktuar atë që besohet të jetë kriza më e rëndë humanitare në gati 19 muaj luftë.

Ndalimi i ndihmave ka shkaktuar uri të madhe dhe mungesat e ushqimeve kanë nxitur plaçkitje. Lufta ka zhvendosur tashmë më shumë se 90 për qind e popullsisë së Gazës, shpeshherë disa herë, dhe ka kthyer shumë pjesë të saj në tokë të pabanueshme.

Lufta filloi kur militantë të udhëhequr nga Hamasi sulmuan Izraelin jugor, duke vrarë 1.200 njerëz dhe duke marrë rreth 250 pengje. Izraeli thotë se 59 pengje mbeten në Gaza, megjithëse besohet se rreth 35 prej tyre janë të vdekur.

Lufta e Izraelit i ka vrarë më shumë se 52.000 njerëz në Gazë, shumë prej tyre gra dhe fëmijë, sipas zyrtarëve shëndetësorë palestinezë.

Zyrtarët izraelitë thanë se plani përfshin “kapjen e Rripit dhe mbajtjen e territoreve”. Plani gjithashtu synon të mos e lejojë Hamasin t’i shpërndajë ndihmat humanitare, pasi Izraeli thotë se shpërndarja e ndihmave ndërkombëtare nga ky grup forcon sundimin e grupit në Gazë.

Izraeli gjithashtu e akuzon Hamasin se i mban ndihmat për vete, megjithëse nuk ka dhënë dëshmi për këtë. Punonjësit e ndihmës e mohojnë se ka devijime të konsiderueshme të ndihmës për militantët, duke thënë se OKB-ja e mbikëqyr rreptësishtë shpërndarjen e ndihmave.

Zyrtarët thanë se Izraeli është në kontakt me disa vende për planin e Trumpit për ta marrë nën kontroll Gazën dhe për ta zhvendosur popullsinë e saj, sipas asaj që Izraeli e quan “emigrim vullnetar”.

Ky propozim është dënuar gjerësisht, përfshirë edhe nga aleatët e Izraelit në Evropë, dhe grupet për të drejtat e njeriut kanë paralajmëruar se kjo mund të përbëjë krim lufte sipas ligjit ndërkombëtar. REL