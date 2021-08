Izraeli shkatërroi reputacionin e sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore

Këtë javë kishte raporte të bazuara në mediat ruse se Rusia pengoi një numër sulmesh izraelite në Siri. Rusët ende nuk kanë dhënë prova. Fotografitë e mbetjeve të municioneve izraelite, gjoja në Siri, postohen herë pas here në internet. Duket e besueshme që sistemet ruse janë pjesërisht efektive dhe mund të rrezojnë disa nga raketat izraelite.

Duke marrë parasysh rezultatet nga tereni, kjo nuk e ndihmon Kremlinin, pasi që deri me tani nuk ka dëshmi se sistemet ruse të mbrojtjes ajrore të kenë penguar sulmet izraelite. Në një rast, Izraeli madje i dërgoi një mesazh të fortë Rusisë duke publikuar pamjet e municioneve që shkatërrojnë sistemin rus të mbrojtjes ajrore “Pantsir”.

Arsyeja ruse: Paratë, paratë dhe përsëri paratë

Një nga pyetjet në lidhje me zhurmën nga rusët në internet, në lidhje me sulmet izraelite në Siri është pse ata po e bëjnë këtë tani. Izraeli ka vite që vepron lirshëm në Siri. Pra, pse po thonë rusët tani që kjo i shqetëson ata? Epo, me sa duket jo për shkak të iranianëve, sirianëve ose ndonjë milicie kundër së cilës Forcat e armatosura izraelite po vepron në Siri.

Rusët po mendojnë për rusët. Kremlini po përdor mjete diplomatike me Jerusalemin, ose ndërlidhësin midis Forcave të Armatosura të Izraelit dhe Ushtrisë Ruse, për të balancuar Izraelin, Iranin dhe Sirinë në territorin sirian. Ata nuk i drejtohen medias për këtë qëllim. Arsyeja që rusët iu drejtuan mediave dhe vlerësuan sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore, janë shitjet e armëve.

Industria ruse e armëve është një burim i valutës së huaj për qeverinë ruse dhe sistemet e mbrojtjes ajrore janë një nga pjesët kryesore të këtij ekuacioni. Kur Izraeli bombardon Sirinë pa ndonjë pengim, pavarësisht sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore që i disponon Siria, vendet në mbarë botën e vënë re dhe e kuptojnë vetë. Ata e kuptojnë që sistemet ruse nuk po japin rezultate në terren dhe kjo është një nënvlerësim.

Sa mund të shpjegojnë dështimet e këtyre sistemeve duke thënë “operatorët ishin sirianë”, ose “sistemet nuk hynë në veprim, ata ishin vetëm në një mënyrë monitorimi”, ose “sistemet ende nuk janë funksionale”? Klientët e mbrojtjes i pranojnë këto justifikime më pak se publiku i gjerë. Nëse Siria blen sisteme të reja të mbrojtjes ajrore si “Pantsir” ose S-300 nga Rusia dhe Forcat e armatosura izraelite vazhdon të bombardojë lirshëm në Siri, kur ata e vlerësojnë se është e nevojshme, gjithashtu shkatërrojnë sistemet ruse që tentojnë të pengojnë sulmet, kjo ngre pyetje. Dhe klientët bëjnë pyetje.

Sukseset e Forcave të armatosura izraelite në Siri, me armatime të prodhuara në Izrael ose SHBA, realiteti është se as S-300 dhe as S-400 nuk kanë arritur ndonjëherë të kapin diçka, në këtë rast një aeroplan luftarak ose një raketë izraelite. Rusët vazhdojnë të zhvillojnë serinë S dhe prezantuan S-500 javët e fundit, por skepticizmi mbi aftësitë reale të serisë S do të mbetet me ne deri në suksesin e tij të parë operacional, nëse dhe kur ndodh.

Siria, një vend testimi rus për luftime

Por le të kthehemi tek ankesat ruse. Kohët e fundit u raportua në mediat ruse se industria ruse e mbrojtjes gjatë viteve të fundit në Siri testoi rreth 320 lloje të ndryshme të armëve të reja. Me fjalë të tjera, Siria, siç pretendohet në raporte të ndryshme vitet e fundit, është bërë një vend testimi për industrinë ruse të mbrojtjes, ku testohen, helikopterë, aeroplanë, dronë, raketa, municione të ndryshme, sisteme tokësore etj. Rusët testuan gjithçka që donin të provonin.

Sidoqoftë, mbrojtja ajrore në Siri ende konsiderohet një dështim në sytë e blerësve të mundshëm. Sistemet ruse të luftës elektronike që u vendosën në Siri herë pas here prishin transmetimet në Izrael dhe ndërhyjnë në Forcat e armatosura izraelite, por nuk arritën të prishin armatimet izraelite dhe amerikane në masën e pengimit të sulmeve në Siri.

Një nga arsyet është zhvillimi i armatimeve izraelite me një mekanizëm të brendshëm autonom lundrimi dhe aftësi të vlerësimit të situatës. Një arsye tjetër janë kundërmasat e luftës elektronike të afta për t’u siguruar avionëve izraelitë një zonë të mjaftueshme për të sulmuar, edhe aty ku sistemet ruse janë vendosur.

Konkurrenca midis industrive izraelite dhe ruse nuk është e re. Pothuajse në të gjitha luftërat e tij, si në Egjipt, Siri, Irak, Jordan dhe Liban, Izraeli u përball me lloje të ndryshme të armëve ruse. Ky konfrontim kërkon që industria izraelite të kapërcejë atë ruse. Duhet shtuar se emigracioni në shkallë të gjerë nga Rusia në vitet 1990 solli me vete shumë njohuri inxhinierike nga Rusia, që përmirësuan pa masë aftësitë e industrisë mbrojtëse izraelite.

Kremlini, viti 2022

Dhe tani, kur i afrohemi vitit 2022, rusët ankohen se armët e tyre mbrojtëse nuk funksionojnë mirë kundër armëve izraelite. Pra, çfarë vendosi të bënte Kremlini? Vendosi të kërcënonte Izraelin. Nëse Izraeli ndalon sulmet në Siri, Kremlini mund të vazhdojë të pretendojë se sistemet e tyre janë të shkëlqyera dhe t’ia shesë kujtdo që duan. Por ka një problem. Nëse ka një luftë të vërtetë me një ushtri që përdor armë amerikane, evropiane ose izraelite, ata klientë do të jenë në telashe.

A do të vendosin rusët që të përdorin sistemet S-300 ose S-400 kundër avionëve të Forcave të armatosura izraelite në të ardhmen? Epo, është shumë e dyshimtë. Nëse sistemi funksionon dhe rrëzon një aeroplan luftarak izraelit, sistemi do të shkatërrohet nga Forcat e armatosura izraelite në sulmet që pasojnë. Askush nuk mund t’i mbrojë ato sisteme në Siri dhe ata nuk janë të aftë të mbrohen vetëm nga një armë e shkrepur nga distanca. Ato janë sisteme të shtrenjta për të cilat Siria nuk ka para për të paguar. Me fjalë të tjera, ato sisteme të reja do të fitohen me paratë ruse për Sirinë.

Nëse sistemi nuk funksionon, e gjithë bota do të shohë që sistemi nuk vlen dhe shitjet ruse do të bijën edhe më shumë. Për më tepër, ato sisteme, me sa duket versionet më të avancuara që nuk janë të destinuara për eksport, janë të vendosura rreth Moskës dhe vendeve strategjike ruse për të mbrojtur Rusinë nga sulmet amerikane ose evropiane. Nëse bëhet e qartë se sistemet ruse nuk godasin objektivat e tyre, do të jetë një dështim strategjik për Kremlinin në raport me NATO-n dhe SHBA -të.

Kështu, mund të supozohet se në realitetin aktual, rusët do të vazhdojnë të shesin sisteme dhe të pretendojnë se po pengojnë sulmet në Siri, pa siguruar prova. Forcat e armatosura izraelite do të vazhdojë atë që po bëjnë deri me tani në Siri, pa thënë asnjë fjalë për sistemet ruse. Jerusalemi gjithashtu do të heshtë lidhur me çështjen me Kremlinin. Gjithçka do të vazhdojë si zakonisht, dhe të gjithë do të jenë të kënaqur.