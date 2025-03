Izraeli do të ndalojë furnizimin me energji elektrike në Gaza Izraeli do të ndalojë furnizimin me energji elektrike në Rripin e Gazës, njoftoi sot ministri i Energjisë Eli Cohen, një javë pasi ndërpreu ndihmat humanitare në territorin palestinez për të ushtruar presion ndaj Hamasit. “Po firmos urdhrin për ndalimin e menjëhershëm të furnizimit me energji elektrike në Rripin e Gazës”, thotë ai. “Ne do të…