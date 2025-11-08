Izraeli dhe Hamasi kryejnë shkëmbimin e mbetjeve mortore

Izraeli të shtunën i ktheu mbetjet mortore të 15 palestinezëve në Gaza, një ditë pasi militantët e Hamasit i kthyen mbetjet mortore të një pengu Izraelit. Izraeli dhe Hamasi të shtunën përfunduan shkëmbimin e fundit të mbetjeve mortore midis dy palëve, me trupin e një pengu që iu kthye Izraelit dhe 15 palestinezë që u…

Bota

08/11/2025 22:18

Izraeli të shtunën i ktheu mbetjet mortore të 15 palestinezëve në Gaza, një ditë pasi militantët e Hamasit i kthyen mbetjet mortore të një pengu Izraelit.

Izraeli dhe Hamasi të shtunën përfunduan shkëmbimin e fundit të mbetjeve mortore midis dy palëve, me trupin e një pengu që iu kthye Izraelit dhe 15 palestinezë që u kthyen në Gaza, sipas zyrtarëve atje.

Pengu u identifikua si Lior Rudaeff, sipas zyrës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Forumi i Pengjeve dhe Familjeve të Zhdukura tha se Rudaeff ka lindur në Argjentinë.

Shkëmbimet janë pjesa qendrore e fazës fillestare të armëpushimit, e cila kërkon që Hamasi të kthejë të gjitha mbetjet e pengjeve sa më shpejt të jetë e mundur. Për çdo peng izraelit të kthyer, Izraeli ka liruar mbetjet e mortore të 15 palestinezëve.

Ndërkohë, zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë së Gazës të drejtuar nga Hamasi thanë se 69,169 palestinezë janë vrarë gjatë ofensivës së Izraelit në enklavë. Shifrat e ministrisë nuk bëjnë dallim midis vdekjeve të civilëve dhe militantëve.

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të dielën

Skandal në Bajgorë: Pa leje të KQZ-së, Kurti...

Pak ditë para vizitës së Presidentit Ahmed al-Sharaa...

Balotazhi që mund të riformësojë hartën politike të Kosovës