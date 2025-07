Izmaku: Me votën e Nismës konstituohet Kuvendi, pres marrëveshje për Limajn kryetar

Deputetja e Nismës Socialdemokrate, Xhevahire Izmaku, në RTV21 tha se me votën e Nismës mund të sigurohen 61 vota të nevojshme, teksa shtoi se një marrëveshje që Fatmir Limaj të zgjidhet kryetar i Kuvendit, është “kushti” për ta votuar kuvendin.

”Deputeti mundet me ndryshu mendimin aty për aty, por së paku nga bisedimet që i kemi me deputetët në Kuvend ata e deklarojnë që e kanë një votë për Limajn, faktor po, por jo qënderor. Pres që do të ketë një marrëveshje ku Limaj do të jetë kryetar i Kuvendit dhe do t’i kem edhe votat e mjaftueshme për Qeverinë”, tha Izmaku.

Sot ishte tentimi i 44-të për konstituimin e Kuvendit, por që rezultoi me dështim përsëri. Gjykata Kushtetuese u ka dhënë kohë deri me 26 korrik partive që të gjejnë zgjidhje për situatën.