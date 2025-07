Izet Mexhiti: Raportet e RMV-së me Kosovën e Shqipërinë, duhet të jenë të forta dhe mbi interesat partiake Zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, ka konfirmuar se do të jetë kandidat për kryetar të komunës së Çairit në zgjedhjet vendore që do të mbahen së shpejti në vendin fqinj. Në një lidhje direkte për Euronews Albania, ai shprehu bindjen se do të dalë fitues, duke u mbështetur në përvojën e…