Ivanoviq: Lëvizja “Evropa Tani” më e votuara në Mal të Zi

Filip Ivanoviq, zyrtar i Lëvizjes “Evropa Tani”, ka deklaruar se janë partia me më së shumti vota në zgjedhjet e sotme parlamentare në Mal të Zi.

Ai në një konferencë për media, tha se parregullsitë e regjistruara nuk do të ndikojnë në rezultatet e zgjedhjeve.

“Unë mund t’iu komunikoj atë që kemi për momentin, e cila bazohet në rreth 50 % e materiale të numëruar të zgjedhjeve që “Lëvizja Evropë”, tani ka rreth 29% me një tendencë në rritje për të qenë afër 30%. Kjo do të thotë se në këtë moment “Lëvizja Evropa”, tani u është bindeshim partia më e fortë politike që mori pjesë në këto zgjedhje, pas kësaj mund të them se koalicioni “Së bashku”, ka 23.8%, se “Për të ardhmen e Malit të Zi”, ka 15.6%, që “Guximi”, ka 12.6%, se partia boshnjake ka 3.8% dhe Pravda za sve, aktualisht ka 3.05%, që do të thotë se ata do ta kalonin pragun dhe do të hynin në parlament në bazë siç thash të përqindjes që kemi aktualisht. Listat e tjera janë nën prag, sa i përket rezultateve të Lëvizjes për Evropë, tani mund t’iu them disa të dhëna sipas komunave, për shembull Danilovgrad, Evropa Tani ka fituar siç janë gjërat tani rreth 36%, në Podgoricë rreth 35 %, në Herceg Novi 34%, në Pljevlje 30%, në Bijelo Polje 26%, në Budva, 23% e kështu me radhë” tha Ivanoviç.

Sipas tij, disa vendvotime në Rozhaje janë mbyllur për shkak të mungesës së rrymës, në Tuzi një vendvotim është mbyllur sërish për shkak të disa parregullsive.

KSHZ konfirmoi 15 lista që morën pjesë në zgjedhjet e sotme.

Këto janë zgjedhjet e treta në ciklin zgjedhor brenda 9 muajve në Mal të Zi, në të cilat Partia Demokratike e Socialistave (PDS) hyri pa liderin e saj, Millo Gjukanoviq, i cili pas tri dekadash është tërhequr si lider i partisë, pasi në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale ka humbur zgjedhjet kundrejt rivalit nga Lëvizja Evropa Tani, Jakov Millatoviq.