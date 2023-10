Iu ngrit aktakuzë për përleshjen në Kuvend, flet Lushtaku: U sulmuam në vendin e punës nga qeveritarët

Sot zyrtarisht u mësua se organet e ndjekjes kanë ngritur aktakuzë për deputetët dhe qeveritarët që në seancën e 13 korrikut ishin rrahur mes tyre në sallën e Kuvendit.

Në lidhje me këtë ka folur për lajmi.net deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku, shkruan lajmi.net.

Ai tha se është njoftuar për këtë aktakuzë, dhe tha se ai pret që për këtë rast që të sqarohen në gjykatë.

“Jam informuar, po presim për procedurat e tjera, po jam pjesë e aktakuzës, në at rast me qeveritarët ka pasë kundërpërgjigje, dhe unë pres që të shkojmë në seancë gjyqësore për ta parë me të vërtetë se kush ishte sulmuesi”, tha ai.

Sipas tij, ata janë sulmuar nga qeveritarët në atë seancë, dhe e pret ballafqimin pranë institucioneve të drejtësisë.

“Incident i pa këndshëm, por prapë se prapë një qeveritar sulmon një deputet në punën e tyre, kjo është një skandal kur qeveritari sulmon deputetin, ne do të ballafaqohemi me argumente në gjykatë”, tha Lushtaku.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, sot njoftoi se Prokurori i Shtetit, pas zhvillimit të hetimeve dhe zgjerimit të tyre, mbledhjes dhe analizimit të provave, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve Besnik Bislimi, Hajdar Beqa, Mergim Lushtaku, dhe Bekim Haxhiu, lidhur me përleshjen fizike të dt. 13.07.2023, gjatë mbajtjes së seancës së rregullt plenare në objektin e Kuvendit të Kosovës.

Sipas aktakuzës, të pandehurit B.B., M.L., H.B., ngarkohen për veprën penale “Sulmi”, nga neni 184 paragrafi 1 të KPRK-së, ndërsa i pandehuri H.B., gjithashtu ngarkohet me veprën penale “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”, nga neni 321 paragrafi 1 të KPRK-së.

Po ashtu, në këtë çështje penale për të pandehurin B.H., ekziston dyshimi i bazuar mirë se ka kryer veprën penale “Lëndimi i lehtë trupor”, nga neni 185 paragrafi 1, nënparagrafi 1.4 të KPRK-së./Lajmi.net