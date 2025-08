Iu hoq mandati si president, Dodiku paralajmëron referendum në Republikën Sërpska Milorad Dodik, të cilit iu hoq mandati si President i Republika Sërpska pas një vendimi përfundimtar nga Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës, njoftoi se në këtë entitet do të mbahet një referendum, në të cilin qytetarët do të votojnë nëse do ta pranojnë vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ) të Bosnjë dhe Hercegovinës. Duke folur…