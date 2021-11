Iu gjetën tetë qese të vogla me marihuanë në trup, arrestohet personi në Prishtinë

Një gjë e tillë është bërë e ditur nëpërmjet raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, derisa është njoftuar se i dyshuari është dërguar në mbajtje, shkruan lajmi.net.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që gjatë kontrollit në trupin e tij janë gjetur dhe sekuestruar 8 qese te vogla me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë 6.9 gram. Më pas me urdhëresë të gjykatës është bërë bastisja e shtëpie së të dyshuarit ku janë gjetur dhe sekuestruar: 21 qese të vogla me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë 26 gram dhe një peshore digjitale. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Lajmi.net/