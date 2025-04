Italia thotë se do të jetë nikoqire e bisedimeve të radhës mes SHBA-së dhe Iranit Rundi i ardhshëm i bisedimeve bërthamore midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të zhvillohet në Romë, konfirmoi ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani. Ky do të ishte takimi i dytë midis përfaqësuesve të SHBA-së dhe Iranit brenda tetë ditëve. “Ne e morëm kërkesën nga palët e interesuara, nga Omani që po luan…