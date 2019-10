Qeveria italiane njoftoi sot nënshkrimin e një dekreti që redukton në katër muaj afatin për riatdhesimin e migrantëve në sajë të marrëveshjeve të kaluara me vende të ndryshme të origjinës.

“Ky dekret ndërministror zvogëlon afatin për të vendosur nëse një imigrant mund të qëndrojë në Itali ose të riatdhesohet për dy ose katër muaj”, deklaroi Di Maio në një konferencë shtypi.

Ministri theksoi se marrëveshjet ekzistonin tashmë me Marokun dhe Tunizinë.

“Ky dekret nuk cënon asnjë të drejtë të njeriut. Kjo është një çështje që lidhet me vështirësinë e procedurave në krahasim me vende, përfshirë këtu Mesdheun, me të cilat ne punojmë dhe tregtojmë çdo ditë”, theksoi Di Maio.