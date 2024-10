Isufi: Biseda e Kusarit me Radoiçiqin është veprim anti-kombëtar Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi ka thënë se komunikimi mes shefes së Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lilës me terroristin Milan Radoiçiq, është akt anti-kombëtar. “Simiqi e ka ftuar që të bisedojë me Radoiçicin dhe biseda e drejtpërdrejt me një person të ndjekur nga ligjet e Kosovës është një veprim…