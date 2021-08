Ngjarja ka ndodhur më dy korrik në Istog, meqë rast viktima ka dalë nga shtëpia dhe më nuk dihet vendndodhja e tij.

“Istog, 02.07.2021 – NN. Ankuesi mashkull kosovar me 19.08.2021 ka raportuar se me datën e cekur viktima mashkull kosovar, vëllai i tij ka dalë nga shtëpia dhe ende nuk dihet vend-ndodhja e tij. Njësitet policore janë duke hetuar rastin. Është informuar edhe prokurori lidhur me rastin”, njofton policia. /Lajmi.net/