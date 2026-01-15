Ismet Kryeziu për krizën në LDK: Pa ndryshim në lidership dhe qasje, çdo veprim tjetër mbetet sipërfaqësor
Kreu i KDI-së, Ismet Kryeziu, në një shkrim të gjatë në profilin e tij ka bërë një analizë rreth rezultatit të dobët të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas Kryeziut, humbja e këtyre zgjedhjeve është në kuadër të një trendi të rënies ndërvite të kësaj partie. “Ky realitet tregon për një…
Sipas Kryeziut, humbja e këtyre zgjedhjeve është në kuadër të një trendi të rënies ndërvite të kësaj partie.
“Ky realitet tregon për një problem strukturor dhe politik, jo thjesht për një dështim të momentit”, ka shkruar ai.
Mungesa e rezultateve pas udhëheqjes gjashtë vjeçare, Kryeziu thotë se është një çështje serioze për legjitimitetin politik të lidershipit aktual të LDK-së.
“Gjashtë vite udhëheqje pa rezultate domethënëse zgjedhore përbëjnë një çështje serioze të legjitimitetit politik të lidershipit aktual. Duke u nisur nga standardet dhe vlerat e partive politike demokratike, e jo të formacioneve lideriste, në demokracitë funksionale partiake humbjet e përsëritura zakonisht prodhojnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë politike. Kjo përgjegjësi, në mungesë të mekanizmave të tjerë efektivë, materializohet përmes dorëheqjes së kryetarit dhe lidershipit udhëheqës”, ka shtuar Kryeziu.
Kreu i KDI thotë se dorëheqja nuk duhet parë si akt i ndëshkimit personal, por si një proces demokratik për hapje.
“Dorëheqja nuk duhet parë dhe as nuk është ndëshkim personal, por një mekanizëm demokratik dhe institucional për hapje, ristrukturim dhe ripozicionim politik. Në përfundim, humbja zgjedhore kërkon përgjegjësi konkrete dhe ndryshim përmbajtësor. Pa ndryshim në lidership dhe në qasjen politike, çdo zhvillim tjetër rrezikon të mbetet formal dhe çdo reformë të jetë thjesht sipërfaqësore”, ka përfunduar ai.