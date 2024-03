Ismaili thotë se BQK-ja nuk është ndikuar nga masat e BE-së

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili tha se masat e vëna nga BE në qershor të vitit 2023, nuk kanë pasur ndikim direkt në punën e tyre, derisa potencoi se kanë vazhduar bashkëpunimin me partnerët dhe BE-në, ngase sipas tij BQK-ja qëllimshëm është përjashtuar nga çfarëdo lloj kufizimi.

Ai këto komente i bëri gjatë raportimit të tij në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere lidhur me Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit (MSA) dhe rregulloret e BQK-së, derisa iu përgjigj pyetjes së deputetit nga LDK-ja Avdullah Hoti, nëse kanë ndikuar masat e vëna nga BE në punën e BQK-së.

“Sa i përket masave ne si BQK nuk kemi ndonjë impakt direkt, ne kemi vazhduar me bashkëpunimin tone me partneret tanë me Bashkimin Evropian dhe bankat partnere pa asnjë kufizim… BQK-ja ka qenë, po besoj, qëllimshëm e përjashtuar nga çfarëdo lloj kufizimi. Kështu që ne kemi vazhduar të marrim asistencat e nevojshme, të jemi pjesëmarrës të gjithë dinamikës që ka qenë e paraparë, me këtë rast i falënderoj që ndikimet e tjera jashtë Bankës Qendrore nuk kanë reflektuar në cilësinë e bashkëpunimit tonë”, tha Ismaili.

Ismaili i pyetur nga deputeti i AAK-së, Pal Lekaj nëse lufta Ukrainë-Rusi ka ndikuar në ekonominë e Kosovës, tha se duke qenë se vendi ynë është i varur nga importi në masë të madhe është ndikuar drejtpërdrejt, porse shtoi se në mesin e këtij viti pritet që situata të normalizohet.

Ai shtoi se në sektorin financiar nuk ka pasur kokëçarje dhe se gradualisht është duke u reduktuar ndikimi negativ.

“Sipas vlerësimeve tona, fundi i vitit 2022, inflacioni ishte 11.6 për qind, fundi i vitit 2023 u mbyll me rreth 4.9 për qind. Pra, nga 2021-2023 filloi normalizimi dhe 2024 dhe të gjitha parashikimet edhe të organeve kryesore botërore kanë parashikim që te mesi i këtij viti do të kthehet në normalitet, sa i përket presionit inflacionist…Ekonomia jonë duke qenë e varur nga importi në masë të madhe është ndikuar drejtpërdrejt, kjo ka ndikuar sigurisht edhe në sistemin bankar në vendet ku ka reflektuar edhe në koston e financimit… Kosova nuk ka ndonjë bankë apo institucion financiar që është drejtpërdrejt e lidhur me Ukrainën ose Rusinë. Në sektorin financiar nuk ka pasur kokëçarje…Po mendojmë që gradualisht është duke u reduktuar ndikimi negativ, ka filluar ta stabilizohet viti 2023-2024”, theksoi Ismaili.

Ndërkaq, deputeti i PDK-së, Mergim Lushtaku, ka pyetur guvernatorin Ismaili në lidhje me një konkurs të BQK-së, për zgjedhjen e zëvendësguvernatorit, në të cilin është zgjedhur Milot Cakaj, për çka tha se ka mundur që të jetë i kurdisur.

Lushtaku ka pyetur Ismailin se a është në dijeni në lidhje me disa informata që kanë qarkulluar se Milot Cakaj, ka pasur lidhje me informatoren e BIA-s në Kosovë, Jelena Bjellica.

Lidhur me këtë, Ismaili tha se konkursi është përsëritur, por që Cakaj ka dalë i pari në listën e kandidatëve, ku kanë aplikuar 15 kandidatë.

“Konkursi i parë që po iu referoheni zotëri Lushtaku është shpallur më 19 gusht 2023. Në këtë konkurs kanë aplikuar 28 kandidatë, 18 janë zgjedhur për intervistim. Pas procesit të intervistimit asnjëri nga kandidatët nuk ka mbërri të kalojë 70 për qind të pragut siç ka qenë e përcaktuar në mënyrë analoge…Në rastin konkret që ju i referoheni, nuk e ka kaluar fare, për shkak të mungesës së dokumentacioneve. Dokumentacionet e tij kanë qenë të panoterizuara siç ka kërkuar konkursi…Pavarësisht nga kapaciteti, përvoja e këto me radhë nuk janë marrë në konsideratë. Pastaj, është përsëritur konkursi…Krahas të njëjtit proces ky që është shpallur me 19 gusht ka qenë i shpallur edhe për operacione financiare, në operacionet bankare kemi pasur kandidatë të suksesshëm, kanë qenë katër persona të suksesshëm dhe është emëruar një person i brendshëm, pra për herë të parë…Në njërin kemi dështuar, njërin e kemi emëruar. Pastaj janë ripërsëritur konkurset…Zotëri Cakaj ka dalë i pari në listën e kandidatëve, ku kanë aplikuar 15…”, potencoi Ismaili.

Përveç kësaj, guvernatori i BQK-së, gjatë raportimit të tij në Komisionin për Buxhet dhe Transfere tha se asnjë informatë e tillë nuk ka arritur në Bankën Qendrore, e po ashtu asnjë ankesë nuk është ushtruar ndaj procesit të përzgjedhjes të asnjërit nga këta zëvendësguvernatorë.

Ai shtoi se në BQK nuk ka vend askush që nuk plotëson integritetin profesion dhe të sigurisë kombëtare.

“Sa i përket kërkesave të nevojshme për tu emëruar ju siguroj që të gjitha ato janë të respektuara sipas ligjit për Bankën Qendrore. Secili kandidat është dashur ta sjellë certifikatën prej gjykatës, vërtetimin prej policisë. Për fat të keq, unë e kam kuptuar këtë po ashtu në Bankë Qendrore se asnjë nga drejtuesit e bankës qendrore nuk ka, as nuk ka pasur certifikatë të sigurisë dhe kur jam interesuar tash së voni del se nuk po mund të lëshohej, për shkak të ndryshimit të ligjit, për kompetencë ishte larguar nga AKI-ja… Asnjë informatë ju siguroj që nuk ka qenë e kësaj natyre, të paktën në Bankë Qendrore nuk ka ardhur, e po ashtu asnjë ankesë nuk është ushtruar ndaj procesit të përzgjedhjes të asnjërit nga këta zëvendësguvernatorë… Në praktikë e shëndetshme do të ishte që të gjithë drejtuesit minimalisht të kenë një certifikatë të sigurisë…Në pyetjen a ka, nuk kishte pasur ndonjëherë…Një informatë të tillë ne në asnjë organ nuk e kemi pranuar, përveç që e kemi parë një postim publik që është bërë lajm”, tha Ismaili.