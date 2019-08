Ai nëpërmjet një postimi në Facebook ka shkruar se të tjerët i bën bashkë frika, ndërsa PDK-në e veçon guximi dhe besimi në fitoren e sigurt, shkruan lajmi.net.

Ky është postimi i tij i plotë:

Derisa të tjerët i bën bashkë frika dhe i ndan interesi i ngushtë, neve na veçon guximi dhe na bashkon besimi në fitoren e sigurt. Me popullin dhe Kadri Veselin Kryeministër, PDK-ja do ta çrrënjosë korrupsionin e nepotizmin dhe do të krijojë perspektivë të ndritur për të gjithë. /Lajmi.net/