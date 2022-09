Ismaili: Jam i bindur që PDK do të marr numër rekord të votave në zgjedhjet nacionale Uran Ismaili ka thënë se në zgjedhjet e ardhshme nacionale, PDK do të shënojë numër rekord të votave. “Jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës, në zgjedhjet nacionale, do ta kalojë numrin rekord të votave të veta”, deklaroi Ismaili në T7. “Sondazhet janë tu tregu që ti ke mundësi për një rritje të jashtëzakonshme”,…